Актер Алексей Панин вспомнил о совместной работе с грузинским актером Нодаром Мгалоблишвили





Алексей Панин рассказал журналистам о трудах с известным актером Нодаром Мгалоблишвили. Панин говорит, что они работали над одной картиной, правда происходило это много лет назад. Актеру на тот момент исполнилось всего 22 года. Алексей Панин признается, что Мгалоблишвили был для него не только кумиром, а человеком, который был знаком с детства. Историю графа Калиостро («Формула любви») Панин видел еще в малом возрасте. Работа с таким известным человеком была для актера волнительной. По словам звезды, Мгалоблишвили был простым человеком без звездности, от которого актер мог получать жизненный опыт.Панин говорит, что с волнением относится к своим старшим коллегам.Напомним, что актер Нодар Мгалоблишвили ушел из жизни в Тбилиси, ему на тот момент исполнилось 87 лет.