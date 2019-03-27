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Юлия Проскурякова похвасталась успехами обучения в ГИТИСе

Супруга популярного российского исполнителя и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова похвасталась в Instagram успехами обучения в ГИТИСе. Певица показала ролик, где демонстрирует, чему ее научили профессиональные педагоги.

Юлия Проскурякова похвасталась успехами обучения в ГИТИСе

Юлия Проскурякова поступила в 2018 году в ГИТИС на режиссерский факультет. На днях супруга Игоря Николаева сообщила, что у нее прошел экзамен по вокалу. В своем аккаунте знаменитость разместила видео, где она исполняет композицию «Мой Арлекин» со стихами Иосифа Бродского. Раньше певице приходилось исполнять не сложные романтические композиции, а тут ей подобрали драматическое произведение. В комментарии звезда отметила, что педагог по вокалу Ольга Толоконникова выбрала для Проскуряковой «невероятно красивую, драматическую песню».

Пользователи высоко оценили таланты кумира и не ожидали услышать от знаменитости песню подобного жанра. «Какая вы молодчина», «Сильно», «Слушала с удовольствием», - восхищались комментаторы. Однако некоторые подписчики заметили, что такая песня не подходит милой и доброй певице.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:55

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