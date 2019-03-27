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Первый муж Началовой Дмитрий Ланской опроверг обвинения в свой адрес

Первый муж артистки Юлии Началовой исполнитель Дмитрий Ланской категорически опроверг все обвинения в свой адрес. По его словам, он никогда и не думал заставлять супругу худеть и считает, что у певицы никогда не было анорексии.
Первый муж Началовой Дмитрий Ланской опроверг обвинения в свой адрес

Дмитрий Ланской был сильно возмущен заявлением родственников Юлии Началовой о том, что именно первый муж способствовал ухудшению здоровья артистки. Исполнитель отметил, что никогда не заставлял свою жену худеть и тем более принимать какие-либо таблетки для потери веса. Экс-солиста группы «Премьер-министр» подобные заявления просто шокировали, он не ожидал, что СМИ начнут распространять подобную информацию.

Отдельно Дмитрий Ланской высказался о теме анорексии Юлии Началовой. По его словам, певица никогда не страдала подобной болезнью, а всю эту историю придумала ее PR-менеджер. Она хотела таким образом привлечь больше внимания к своей подопечной. Певец уверен, Юлия Началова была независимым и сильным человеком, ее нельзя было заставить дело то, чего ей не хочется. В завершении Дмитрий Ланской отметил, он развелся с артисткой 15 лет назад, с тех пор она успела выйти замуж и родить здоровую дочь, что говорит о нормальном состоянии здоровья после их совместной жизни.

Напомним, после смерти исполнительницы Виктор Началов, отец погибшей, заявил о том, что именно первый муж подорвал здоровье его дочери. По словам родственника, Дмитрий Ланской заставлял ее худеть и принимать для этого разные препараты.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:38

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