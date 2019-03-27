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Анна Хилькевич жалуется на поведение трехлетней дочери Арианны

Анна Хилькевич недавно призналась поклонникам, что ей очень сложно с активной Арианной. Звезда «Универа» жалуется на поведение трехлетней дочери-«хулиганки», которая ее не слушается.
Анна Хилькевич жалуется на поведение трехлетней дочери Арианны

Анна Хилькевич и ее супруг Артур Волков воспитывают двоих девочек Арианну и Марию. 32-летняя актриса часто публикует совместные снимки с наследниками, рассказывая пользователям подробности личной жизни. Недавно звезда сериалов «Барвиха» и «Универ» показала фанатам в Instagram снимок, где старшая дочь запечатлена в танцевальной школе в балетной пачке.

На фото девочка улыбается, выглядывая из-за двери. В комментарии к снимку Хилькевич призналась, что сегодня эта «милая девчушка» вымотала свою мать на 300%. По словам актрисы, Арианна не слушается, убегает и хулиганит, а артистка тратит массу сил на уговоры малышки.
Анна Хилькевич сообщила, что в детстве она была такой же неусидчивой и непослушной, так ей говорила ее родительница. Знаменитость шутя успокоила себя, что если Арианна унаследовала ее характер, то лет через 20 станет легче.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:29

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