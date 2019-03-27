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Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера Venue

Корейский автопроизводитель Hyundai анонсировал премьеру своего самого доступного кроссовера. Новинка получит название Venue, а ее презентация состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера Venue

Компания Hyindai опубликовала тизер-видео, где назвала имя своего субкомпактного кроссовера. В Сети ранее появлялись слухи о том, что автопроизводитель готовит выпуск такой модели, а чуть позже они были подтверждены выходом ролика с представлением Styx. Тогда многие решили, что именно так будет называться новый субкомпактный кроссовер от Hyundai.

Сейчас же стало известно, что общее название модели – это Venue. На некоторых местных рынках автомобиль получит другие имена. На индийском – Styx, а на латиноамериканском – Carlino. Под капотом нового доступного кроссовера окажется 3 двигателя на выбор потребителя: 1,2-, 1,0- и 1,5-литровые силовые агрегаты. Мощность первых двух составит 83 и 125 лошадиных сил соответственно, а характеристики третьего пока неизвестны.

Модель рассчитана на активных жителей мегаполиса, желающих иметь собственный кроссовер, но испытывающих проблемы с классическими габаритами этого класса машин. В тизер-видео сказано, что название Venue выбрано неслучайно. В английском языке это слово обозначает: «Место, где люди хотят, чтобы их видели». Старт продаж Hyundai Venue должен начаться в 2020 году.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:20

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