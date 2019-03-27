Фанаты Ольги Бузовой заметили сходство её сценических костюмов с нарядами Филиппа Киркорова





Ольга Бузова, как заметили её подписчики в Instagram, нередко стала появляться на сцене в довольно ярких и бросающихся в глаза костюмах. В комментариях под некоторыми снимками певицы в Instagram фолловеры отметили поразительное сходство её сценических костюмов с нарядами Филиппа Киркорова, что спровоцировало появление новых слухов.Как передаёт на своих страницах портал «ВладТайм», пользователи Сети уже предположили, что поющая ведущая «Дома-2» решила не только стать похожей в манере поведения на поп-короля, но и мечтает заполучить себе такое же звание.