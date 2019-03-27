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Американские эксперты смоделировали конфликт в Европе между НАТО и Россией

Американские эксперты смоделировали вооружённый конфликт в Европе между НАТО и Россией. Предполагаемые военные действия будут вестись на территории Прибалтики.
Американские эксперты смоделировали конфликт в Европе между НАТО и Россией

Как передаёт "Слово и Дело", американский Центр стратегических оценок передал The National Interest модель столкновения между Россией и НАТО в Европе. Аналитики представили развитие событий при захвате Латвии, Эстонии и Литвы. Поскольку в регионе у российских войск есть преимущество, альянсу либо нужно будет найти способ непростого противостояния, либо отступить.

В такой проигрышной ситуации поражение блока отразится на его сплочённости и подорвёт репутацию США у НАТО. Наиболее опасными эксперты считают российские ПВО, артиллерию и ракетные комплексы.

Самой лучшей мерой для удержания стран Прибалтики является усиление Польши путём размещения там американского контингента. Немалую роль сыграет и географическое положение армии.



 
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Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:12

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