Американские эксперты смоделировали конфликт в Европе между НАТО и Россией
Американские эксперты смоделировали вооружённый конфликт в Европе между НАТО и Россией. Предполагаемые военные действия будут вестись на территории Прибалтики.
Как передаёт "Слово и Дело", американский Центр стратегических оценок передал The National Interest модель столкновения между Россией и НАТО в Европе. Аналитики представили развитие событий при захвате Латвии, Эстонии и Литвы. Поскольку в регионе у российских войск есть преимущество, альянсу либо нужно будет найти способ непростого противостояния, либо отступить.
В такой проигрышной ситуации поражение блока отразится на его сплочённости и подорвёт репутацию США у НАТО. Наиболее опасными эксперты считают российские ПВО, артиллерию и ракетные комплексы.
Самой лучшей мерой для удержания стран Прибалтики является усиление Польши путём размещения там американского контингента. Немалую роль сыграет и географическое положение армии.
Как передаёт "Слово и Дело", американский Центр стратегических оценок передал The National Interest модель столкновения между Россией и НАТО в Европе. Аналитики представили развитие событий при захвате Латвии, Эстонии и Литвы. Поскольку в регионе у российских войск есть преимущество, альянсу либо нужно будет найти способ непростого противостояния, либо отступить.
В такой проигрышной ситуации поражение блока отразится на его сплочённости и подорвёт репутацию США у НАТО. Наиболее опасными эксперты считают российские ПВО, артиллерию и ракетные комплексы.
Самой лучшей мерой для удержания стран Прибалтики является усиление Польши путём размещения там американского контингента. Немалую роль сыграет и географическое положение армии.
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:12