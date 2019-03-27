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Калашникова и Шаляпин негативно отреагировали на рассказы Даны Борисовой о зависимости

Исполнители Анна Калашникова и Прохор Шаляпин негативно отреагировали на откровенные рассказы Даны Борисовой о зависимости. Они считают, что телеведущая оболгала покойного человека.
Калашникова и Шаляпин негативно отреагировали на рассказы Даны Борисовой о зависимости

Совсем недавно Дана Борисова дала откровенное интервью, она рассказала о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостями. По словам телеведущей, пристрастие к крепким напиткам у нее сформировалось в 35 лет. Звезда вспоминает, ситуация ухудшилась тогда, когда покойный ныне продюсер Тима Брик подсадил ее на наркотики.

Дана Борисова отмечает, не все представители шоу-бизнеса позитивно восприняли ее откровенную историю. Некоторые из них считают, что знаменитость таким образом оболгала покойного человека, поступила некрасиво. По словам телеведущей, Анна Калашникова просто "отвернула от нее нос", когда они встретились на съемках ток-шоу. Аналогичную позицию занял и исполнитель Прохор Шаляпин. Он считает, что не стоило делать эту историю достоянием общественности.

Дочь Даны Борисовой Полина известна тем, что постоянно конфликтует с матерью. Их перепалки уже давно обсуждаются в СМИ. Несмотря на это, в данной ситуации она поддерживает близкого человека.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:00

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