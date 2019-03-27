Ольга Серябкина впечатлила фанатов сексуальной фигурой в обтягивающем боди
Популярная исполнительница Ольга Серябкина в очередной раз порадовала поклонников. Певица впечатлила фанатов своей сексуальной фигурой в обтягивающем боди с открытыми бедрами.
Знаменитость часто восхищает своих многочисленных подписчиков откровенными снимками. В этот раз в аккаунте певицы появилось фото, где она запечатлена в плотном боди белого цвета. Ольга Серябкина позирует с мокрыми волосами и поднятыми вверх руками, что делает образ 33-летней звезды еще более эротичным.
Почитатели творчества бывшей солистки одного из самых сексуальных женских коллективов Serebro восхитились публикацией исполнительницы: «Сама сексуальная», «Любуюсь я фигурой, чуть дыша», «Богиня», «Обворожительная». Однако не обошлось и без критики: «Вы певица или порноактриса?», «Фигура квадратная». Звезда не реагирует на замечания хейтеров и завистников, стараясь сосредоточиться на работе. В настоящий момент Серябкина готовится к выпуску своего нового альбома.
Знаменитость часто восхищает своих многочисленных подписчиков откровенными снимками. В этот раз в аккаунте певицы появилось фото, где она запечатлена в плотном боди белого цвета. Ольга Серябкина позирует с мокрыми волосами и поднятыми вверх руками, что делает образ 33-летней звезды еще более эротичным.
Почитатели творчества бывшей солистки одного из самых сексуальных женских коллективов Serebro восхитились публикацией исполнительницы: «Сама сексуальная», «Любуюсь я фигурой, чуть дыша», «Богиня», «Обворожительная». Однако не обошлось и без критики: «Вы певица или порноактриса?», «Фигура квадратная». Звезда не реагирует на замечания хейтеров и завистников, стараясь сосредоточиться на работе. В настоящий момент Серябкина готовится к выпуску своего нового альбома.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:54