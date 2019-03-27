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Настасья Самбурская ответила на вопрос поклонницы о своих отношениях с мужчинами

Настасья Самбурская мало афиширует свои отношения с мужчинами. Много вопросов среди поклонников возникает из-за такой секретности, которые актриса периодически опровергает на своей странице в Instagram.
Настасья Самбурская ответила на вопрос поклонницы о своих отношениях с мужчинами

Фото актрисы прокомментировала одна поклонница, сделав заключение, что Самбурская избегает мужчин. Вероятнее всего, фанатка сделала такой вывод из-за того, что Настасья Самбурская практически никогда не дает комментарии про свою личную жизнь, и не выходит на публику с мужчинами.

Актриса выложила публикацию в Instagram, где пишет о том, что она не согласна с догадками подписчицы. Самбурская объяснила, что если она не выставляет снимки с мужчинами- это совсем не значит, что у нее нет личной жизни. У Настасьи Самбурской были отношения с известным актером Кириллом Дыцевичем. Молодая пара даже заявляла о свадьбе, но брак распался через короткое время. Причину актеры не комментировали.
Самбурскую пару раз журналисты видели с другими мужчинами, но серьезных отношений так и не вышло.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 13:07

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