Настасья Самбурская ответила на вопрос поклонницы о своих отношениях с мужчинами

Фото актрисы прокомментировала одна поклонница, сделав заключение, что Самбурская избегает мужчин. Вероятнее всего, фанатка сделала такой вывод из-за того, что Настасья Самбурская практически никогда не дает комментарии про свою личную жизнь, и не выходит на публику с мужчинами.Актриса выложила публикацию в Instagram, где пишет о том, что она не согласна с догадками подписчицы. Самбурская объяснила, что если она не выставляет снимки с мужчинами- это совсем не значит, что у нее нет личной жизни. У Настасьи Самбурской были отношения с известным актером Кириллом Дыцевичем. Молодая пара даже заявляла о свадьбе, но брак распался через короткое время. Причину актеры не комментировали.Самбурскую пару раз журналисты видели с другими мужчинами, но серьезных отношений так и не вышло.