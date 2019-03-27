Alibaba вместе с Кенесом Ракишевым развивают дополненную реальность





Infinity AR занимается созданием платформ для VR-очков дополненной реальности, что включает ПО и software development kit для рассчитанных на игровые процессы 3D-движков. Благодаря последним у разработчиков есть возможность создавать AR-приложения. Предполагается, что стартап станет частью исследовательских центров Alibaba в сфере ИИ, занимающихся технологиями навигации в AR, а также технологиями компьютерного зрения.Кенес Ракишев отметил, что всегда восторгался передовыми технологиями Infinity AR в области дополненной реальности. Благодаря объединению стартапа с Alibaba будут созданы выгодные условия для успешного развития ИИ, AR и компьютерного зрения. Кроме того, не так давно Infinity AR оказалась в числе наиболее успешных игроков в отрасли, которая, согласно прогнозам, заметно укрепит свои позиции в 2019 — 2025 годах.Финансированием израильского стартапа фонды Кенеса Ракишева Singulariteam занялись еще в 2014-2015 годах, вместе с партнерами предприниматель вложил порядка 7,5 млн долларов, в 2016 к числу вкладчиков присоединились Sun и Alibaba. Кроме вкладов непосредственно в Infinity Augmented Reality, бизнесмен также выступает одним из основателей и председателем совета директоров Sirin Labs, известной благодаря выпуску первого криптосмартфона FINNEY.