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Alibaba вместе с Кенесом Ракишевым развивают дополненную реальность

Компания Alibaba купила стартап Infinity Augmented Reality, занимающийся разработками в области дополненной реальности. Израильское предприятие начало свою работу благодаря инвестициями со стороны казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева и фонда Singulariteam.

Infinity AR занимается созданием платформ для VR-очков дополненной реальности, что включает ПО и software development kit для рассчитанных на игровые процессы 3D-движков. Благодаря последним у разработчиков есть возможность создавать AR-приложения. Предполагается, что стартап станет частью исследовательских центров Alibaba в сфере ИИ, занимающихся технологиями навигации в AR, а также технологиями компьютерного зрения.
Alibaba вместе с Кенесом Ракишевым развивают дополненную реальность

Кенес Ракишев отметил, что всегда восторгался передовыми технологиями Infinity AR в области дополненной реальности. Благодаря объединению стартапа с Alibaba будут созданы выгодные условия для успешного развития ИИ, AR и компьютерного зрения. Кроме того, не так давно Infinity AR оказалась в числе наиболее успешных игроков в отрасли, которая, согласно прогнозам, заметно укрепит свои позиции в 2019 — 2025 годах.

Финансированием израильского стартапа фонды Кенеса Ракишева Singulariteam занялись еще в 2014-2015 годах, вместе с партнерами предприниматель вложил порядка 7,5 млн долларов, в 2016 к числу вкладчиков присоединились Sun и Alibaba. Кроме вкладов непосредственно в Infinity Augmented Reality, бизнесмен также выступает одним из основателей и председателем совета директоров Sirin Labs, известной благодаря выпуску первого криптосмартфона FINNEY.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 12:28

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