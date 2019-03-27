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Степанян объяснил свою потасовку с Вайнером в программе Соловьёва

Араик Степанян объяснил свою скандальную перепалку с Грэгом Вайнером в программе Владимира Соловьёва на "России-1". Ведущему пришлось удалить из студии обоих гостей.
Степанян объяснил свою потасовку с Вайнером в программе Соловьёва

Степанян прокомментировал изданию "Народные новости" свою ссору с Вайнером, из-за которой оба прекратили съёмки в "Кто против?". Дебаты двух экспертов зашли настолько далеко, что переросли в оскорбления и обливание друг друга водой. Во избежание драки Соловьёв удалил обоих из зала.

По мнению Степаняна, ведущий был неправ в своём решении, однако имеет право выгнать кого угодно из студии. Эксперт добавил, что его оппонент вёл себя неадекватно и никого не желал слушать.

"Наш самый главный враг - это безразличие", - высказался Степанян, реагируя на одобрительные слова Вайнера касательно закрытия украинской компартии.

После ухода из студии эксперты не захотели продолжать потасовку. Политолог называет своё поведение нормальным ответом на оскорбления.



 
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Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:29

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