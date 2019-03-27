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Бари Алибасов рассказал о самочувствии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Отечественный продюсер Бари Алибасов рассказал о самочувствии жены Лидии Федосеевой-Шукшиной и заявил о походе в театр. На своей странице в Instagram артист разместил совместные фотографии с супругой.
Бари Алибасов рассказал о самочувствии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Недавно российские СМИ заявили о том, что Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за проблем с ногами. Эта новость вызвала множество волнений и переживаний, особенно на фоне последних событий в мире шоу-бизнеса. Эту новость подтвердил актер Станислав Садальский, проведавший коллегу. Он даже успел пошутить на тему того, что не заметил в палате актрисы супруга Бари Алибасова.

Совсем недавно сам продюсер решил успокоить поклонников Лидии Федосеевой-Шукшиной. На своей странице в Instagram он разместил несколько совместных снимков с супругой, сделанных у них дома. Бари Алибасов рассказал, что его жена попала в больницу не случайно, это было плановое обследование. Он отметил, все прошло хорошо, и поэтому уже послезавтра они вместе пойдут в театр.

Подобные новости успокоили поклонников актрисы. Они отметили, что Бари Алибасову стоит сразу информировать общественность самостоятельно, чтобы не возникало ненужной шумихи и переживаний. Подписчики пожелали супругам крепкого здоровья и удачи. Некоторые поинтересовались, какой спектакль будут смотреть продюсер и актриса.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:05

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