Меган Маркл тяжело принять ограничения, связанные с новым титулом





Говорят, что Маркл устанавливает свои порядки и правила во дворце, а также возмущается против некоторых ограничений, которых должна придерживаться в качестве члена королевской семьи.Журналист и биограф Анна Пастернак, которая много лет занимается изучением биографии членов британской семьи, считает, что Меган Маркл была не готова психически ко многим правилам и ограничениям, что на нее наложили после брака с принцем Гарри.По словам Пастернак, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали образцовой королевской парой, в то время как Меган Маркл тяжело ограничить свою свободу.Меган Маркл усердно работает над собой, даже будучи беременной, она не уходит в декрет, а продолжает принимать участие в рабочих поездках и посещать официальные мероприятия.