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Меган Маркл тяжело принять ограничения, связанные с новым титулом

Жизнь Меган Маркл в качестве члена королевской семьи постоянно сопровождается неприятными комментариями. Это связанно со многими ограничениями, которые она должна соблюдать, будучи герцогиней.
Меган Маркл тяжело принять ограничения, связанные с новым титулом

Говорят, что Маркл устанавливает свои порядки и правила во дворце, а также возмущается против некоторых ограничений, которых должна придерживаться в качестве члена королевской семьи.

Журналист и биограф Анна Пастернак, которая много лет занимается изучением биографии членов британской семьи, считает, что Меган Маркл была не готова психически ко многим правилам и ограничениям, что на нее наложили после брака с принцем Гарри.

По словам Пастернак, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали образцовой королевской парой, в то время как Меган Маркл тяжело ограничить свою свободу.

Меган Маркл усердно работает над собой, даже будучи беременной, она не уходит в декрет, а продолжает принимать участие в рабочих поездках и посещать официальные мероприятия.



 
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Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 12:12

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