Датские учёные развеяли популярный миф о вреде вакцин
Датские учёные развеяли популярный миф о вреде вакцин против кори, паротита и краснухи. У привитых детей аутизм развивался на 17% реже.
Как пишет издание "Политэксперт", учёные из Дании провели масштабное многолетнее исследование, в результате которого окончательно развеяли миф о связи детских вакцин с заболеваниями РАС. Многие родители отказываются от прививки "корь-краснуха-паротит", думая, что она увеличит риск появления аутизма у ребёнка. Ряд научных исследований показал: болезнь никак не связана с вакцинацией, однако датские специалисты решили подкрепить имеющиеся данные.
Десять лет учёные следили за здоровьем 650 тысяч детей. Первая группа получила прививку, вторая отказалась от неё.
Согласно статистике, вакцинированные дети заболевали аутизмом и другими болезнями РАС на 17% реже. Защищённый от недугов организм правильно развивался. Таким образом, вакцинация не может являться причиной отклонений в здоровье ребёнка.
Как пишет издание "Политэксперт", учёные из Дании провели масштабное многолетнее исследование, в результате которого окончательно развеяли миф о связи детских вакцин с заболеваниями РАС. Многие родители отказываются от прививки "корь-краснуха-паротит", думая, что она увеличит риск появления аутизма у ребёнка. Ряд научных исследований показал: болезнь никак не связана с вакцинацией, однако датские специалисты решили подкрепить имеющиеся данные.
Десять лет учёные следили за здоровьем 650 тысяч детей. Первая группа получила прививку, вторая отказалась от неё.
Согласно статистике, вакцинированные дети заболевали аутизмом и другими болезнями РАС на 17% реже. Защищённый от недугов организм правильно развивался. Таким образом, вакцинация не может являться причиной отклонений в здоровье ребёнка.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00