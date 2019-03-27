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Датские учёные развеяли популярный миф о вреде вакцин

Датские учёные развеяли популярный миф о вреде вакцин против кори, паротита и краснухи. У привитых детей аутизм развивался на 17% реже.
Датские учёные развеяли популярный миф о вреде вакцин

Как пишет издание "Политэксперт", учёные из Дании провели масштабное многолетнее исследование, в результате которого окончательно развеяли миф о связи детских вакцин с заболеваниями РАС. Многие родители отказываются от прививки "корь-краснуха-паротит", думая, что она увеличит риск появления аутизма у ребёнка. Ряд научных исследований показал: болезнь никак не связана с вакцинацией, однако датские специалисты решили подкрепить имеющиеся данные.

Десять лет учёные следили за здоровьем 650 тысяч детей. Первая группа получила прививку, вторая отказалась от неё.

Согласно статистике, вакцинированные дети заболевали аутизмом и другими болезнями РАС на 17% реже. Защищённый от недугов организм правильно развивался. Таким образом, вакцинация не может являться причиной отклонений в здоровье ребёнка.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:00

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