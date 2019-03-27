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Екатерина Волкова рассказала о проблемах в отношениях с супругом

Популярная актриса российского театра и кино Екатерина Волкова недавно дала интервью, где рассказала о проблемах в отношениях с Андреем Карповым. Очень скоро звезда отметит десятую годовщину знакомства с супругом.
Екатерина Волкова рассказала о проблемах в отношениях с супругом

Екатерина Волкова накануне торжества решила откровенно признаться журналистам, через какие трудности паре пришлось пройти за девять лет совместной жизни. По словам актрисы, несколько раз их брак оказывался на грани. Это случалось, когда супруг намеревался уйти из семьи.
Знаменитость сообщила, что однажды причиной разрыва чуть не стала первая любовь Карпова. Супруг долгое время не мог выбрать, с кем он хочет быть. Волкова собиралась сама указать избраннику на дверь, но муж решил, что останется с ней.

Еще одним испытанием для актрисы стали интриги возлюбленного со звездой сериала «Другие» Еленой Подкаминской. В тот период Андрей Карпов принимал участие с актрисой в шоу «Танцы со звездами». Волкова не скрывает: в то время ей было очень тяжело, но со временем осознала, что кризисы в отношениях очень часто укрепляют семью. Актриса сделала вывод: проблемы позволяют пересмотреть свои взгляды и понять, что можно было потерять. Эти моменты учат не совершать подобных ошибок в будущем, - полагает знаменитость.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:50

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