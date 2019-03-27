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Нюша рассказала о проблемах со своей фигурой после родов

Недавно Нюша вышла из декрета, пока не успев привести в порядок свою фигуру после родов, после чего она рассказала о возникшей ситуации в Instagram. Фанаты пишут, что артистка изменилась не в лучшую сторону.
Нюша рассказала о проблемах со своей фигурой после родов

За пару недель декретного отпуска звезда еще не смогла привести себя в хорошую физическую форму. Нюша говорит, чтобы достичь максимального результата ей нужно немного больше времени. Певица активно занимается и вкладывает достаточно много усилий для восстановления прежних форм. Но артистка имеет одно веское препятствие. После рождения дочери у певицы осталось мало времени на себя.

Нюша не готова жертвовать времяпровождением с дочерью, а также певица старается уделять достаточное время музыке.

«Теперь для меня 24 часа в сутках недостаточно, ведь я принадлежу не только себе»,- пишет звезда на своей странице в Instagram.

Некоторые подписчики певицы отмечают, что за период отпуска Нюша изменилась не в лучшую сторону: располнела, и теперь выглядит старше. Но так считают не все фанаты. В последнее время артистке пишут много комплиментов, а некоторые поклонники отмечают, что звезда быстро привела себя в хорошую форму.



 
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Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 11:55

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