Певица Варвара рассказала о диетах Юлии Началовой

Юлия Началова не один раз рассказывала о том, что в молодости постоянно была недовольна своей внешностью. Во время первого брака певица довела организм до анорексии, так как сильно хотела сбросить лишний вес. Артистка вспоминала, что немалую роль в этом сыграл ее муж Дмитрий Ланской, ведь он постоянно намекал на ее неидеальную фигуру.Этно-поп-исполнительница Варвара рассказала, Юлия Началова всегда соблюдала какую-то диету и во многом себе отказывала. Артистка отмечает-это обычное дело в мире шоу-бизнеса, где каждая знаменитость хочет выглядеть молодо и привлекательно, поэтому на подобный режим питания мало кто обращает внимание. Красота давалась Юлии Началовой непросто, рассказывает Варвара, она постоянно отказывала себе в еде и не могла попробовать многие вкусные блюда и продукты. При этом певица отметила, что не застала молодость исполнительницы и не знает, болела ли та анорексией на самом деле.Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта. Жизнь артистки пытались спасти врачи московской больницы, но их усилия не увенчались успехом. Похороны прошли 21 числа на Троекуровском кладбище.