Исследование: Химический состав Земли и Солнца очень похож





Университет АНУ в австралийской Канберре провёл анализ химических элементов Земли и Солнца, найдя у них много общего. Планета образовалась из газопылевых облаков звезды, однако с её поверхности испарились летучие элементы: водород, гелий, азот и кислород. Учёные исследовали упавшие на Землю скалистые метеориты, а также фотосферу Солнца.На нём, помимо других 60 элементов, чаще всего встречаются гелий и водород. Схожий химический состав имеет и ядро планеты. Информация раскрывает много подробностей того, как формировалась Земля.Подобный анализ подойдёт и для других каменистых экзопланет, являющихся частями звёздных туманностей. Химический состав укажет на те или иные условия, подходящие для поддержания жизни на планетах земного типа.