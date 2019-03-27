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Исследование: Химический состав Земли и Солнца очень похож

Исследование австралийских учёных показало, что химический состав Земли и Солнца очень похож. Таким образом, планета является менее "взрывоопасной" версией звезды.
Исследование: Химический состав Земли и Солнца очень похож

Университет АНУ в австралийской Канберре провёл анализ химических элементов Земли и Солнца, найдя у них много общего. Планета образовалась из газопылевых облаков звезды, однако с её поверхности испарились летучие элементы: водород, гелий, азот и кислород. Учёные исследовали упавшие на Землю скалистые метеориты, а также фотосферу Солнца.

На нём, помимо других 60 элементов, чаще всего встречаются гелий и водород. Схожий химический состав имеет и ядро планеты. Информация раскрывает много подробностей того, как формировалась Земля.

Подобный анализ подойдёт и для других каменистых экзопланет, являющихся частями звёздных туманностей. Химический состав укажет на те или иные условия, подходящие для поддержания жизни на планетах земного типа.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:16

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