Народный артист РФ Алексей Жарков перенес болезнь, безденежье и забвение





Актер попробовал свои силы в кино еще в 13-летнем возрасте. Настоящий успех ждал артиста только в 30 лет. Актер с энтузиазмом принимал участие в фильмах и театральных постановках, не жалея ни времени, ни здоровья. Звезда картины «Парад планет» играл даже в день собственной свадьбы, оставив супругу Любу за кулисами. Именно эта женщина стала для знаменитости «тихой гаванью», посвятив ему всю жизнь, и не реагируя на слухи об изменах артиста.Актер сыграл в таких известных кинокартинах как: «Познавая белый свет», «Десять негритят», «Криминальный талант», «Мой друг Иван Лапшин», «Торпедоносцы», «Фартовый» и многих других.Алексей Жарков перенес инсульт и восстановился, однако об актере все вдруг словно забыли. Его не приглашали сниматься, что очень беспокоило народного артиста РФ. Переживания из-за отсутствия работы и денег стали причиной сердечного приступа, который Жарков не смог пережить. Сам актер при жизни говорил, что его прах будет находится на Ваганьковском или Новодевичьем кладбище, ведь он столько лет посвятил этой профессии, но забытого актера не похоронили на «звездном погосте»