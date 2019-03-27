Флагманский кроссовер Baojun RS-5 пользуется ажиотажным спросом в Китае
Флагманский кроссовер Baojun RS-5 пользуется ажиотажным спросом в Китае. За месяц было оформлено 12 тысяч заявок на покупку этой новинки от совместного бренда General Motors (GM) и SIAC.
Начало поставок намечено на 11 апреля. Эксперты объясняют подобный ажиотажный спрос на этот кроссовер сочетанием яркого дизайна, большого набора опций и достаточно низкой цены. Baojun RS-5 разработан на новой модульной платформе, а его размеры сопоставимы с Kia Sportage. Под капотом модели расположится 1,5-литровый турбированный двигатель, генерирующий 151 лошадиную силу. Все версии кроссовера имеют исключительно передний привод.
Внешний вид Baojun RS-5 привлекает большой радиаторной решеткой, запоминающимся передним бампером, и необычным дизайном задней части кузова, в частности фар и выхлопной системы. Автомобиль имеет внушительный и статусный внешний вид. Салон новинки отделан натуральной кожей и оснащен множеством современных опций. Среди них: кнопка запуска, двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз и панорамный люк с электроприводом. Кроссовер имеет круиз-контроль с системой автоматического экстренного торможения.
Стоимость Baojun RS-5 составляет 1,1 млн рублей по текущему курсу валют. Пока новинка продается только на рынке Китая. Совместное предприятие GM и SIAC не сообщало о планах поставок в другие страны.
Начало поставок намечено на 11 апреля. Эксперты объясняют подобный ажиотажный спрос на этот кроссовер сочетанием яркого дизайна, большого набора опций и достаточно низкой цены. Baojun RS-5 разработан на новой модульной платформе, а его размеры сопоставимы с Kia Sportage. Под капотом модели расположится 1,5-литровый турбированный двигатель, генерирующий 151 лошадиную силу. Все версии кроссовера имеют исключительно передний привод.
Внешний вид Baojun RS-5 привлекает большой радиаторной решеткой, запоминающимся передним бампером, и необычным дизайном задней части кузова, в частности фар и выхлопной системы. Автомобиль имеет внушительный и статусный внешний вид. Салон новинки отделан натуральной кожей и оснащен множеством современных опций. Среди них: кнопка запуска, двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз и панорамный люк с электроприводом. Кроссовер имеет круиз-контроль с системой автоматического экстренного торможения.
Стоимость Baojun RS-5 составляет 1,1 млн рублей по текущему курсу валют. Пока новинка продается только на рынке Китая. Совместное предприятие GM и SIAC не сообщало о планах поставок в другие страны.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:01