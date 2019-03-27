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Младшая дочь Алсу прошла кастинг проекта «Голос. Дети»

Дочь Алсу Микелла Абрамова прошла кастинг в 6-й сезон проекта «Голос. Дети». Юная Микелла растрогала маму до слез.

Младшая дочь Алсу прошла кастинг проекта «Голос. Дети»

Микелла Абрамова, 10-летняя дочка известной артистки Алсу, преодолела этап слепых прослушиваний, исполнив песню из мюзикла 1939 года «Волшебник из страны Оз». В оригинале песню «Somewhere Over the Rainbow» исполняет американская певица Джуди Гарленд. Девочка смогла развернуть кресла двух тренеров известного проекта Светланы Лободы и Валерия Меладзе. В итоге младшая дочь Алсу пошла в команду к тренеру Светлане Лободе.

Поддержать юную звезду Алсу пришла вместе со старшей дочкой Сафиной. Про участие в шоу дочки их коллеги наставники не знали. Девочка спела замечательно, многие говорили, что она будущая звезда, которая сможет затмить свою маму.
Младшая дочь Алсу прошла кастинг проекта «Голос. Дети»

Алсу так растрогалась, когда выступала ее младшая дочь, что даже немного прослезилась.

Юная Микелла Абрамова просто светилась от счастья. Девочка говорила, что очень волновалась перед выступлением. Дочь Алсу переживала, что к ней никто не повернется. Юная певица оказалась человеком, который умеет добиваться своей цели.

"Хочу стать известной певицей и когда-нибудь получить "Грэмми", - рассказывает о своих планах наследница Алсу.



 
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Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 10:54

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