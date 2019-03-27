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Полина Гагарина отмечает свое 32-летие

Известная российская певица Полина Гагарина отмечает свое 32-летие. Артистка сообщила, что родилась вечером, поэтому просит не поздравлять ее раньше времени.
Полина Гагарина отмечает свое 32-летие

Об этом исполнительница рассказала в «Историях» на своей странице в Instagram. По словам певицы, она родилась вечером, после 18:00, поэтому не стоит ее поздравлять слишком рано. Таким образом Полина Гагарина хочет «еще чуть-чуть продлить молодость, хотя бы на несколько часов».

Поклонники отметили, что теперь им понятно, почему певица не опубликовала никакого сообщения, посвященного своему дню рождения. Подписчики заявили, что уважают желание звезды, поэтому поздравлять ее будут уже после 18:00 по МСК. Несмотря на этом, многие уже успели сделать комплименты Полине Гагариной. Они отметили, в свои 32 года исполнительница выглядит великолепно и ее внешности позавидуют даже модели глянцевых журналов.

Сейчас российская певица активно покоряет слушателей из Китая. Артистка регулярно выступает на местных музыкальных телешоу, где исполняет песни на разных языках: русском, английском и даже китайском. На своей странице в Instagram она постоянно выкладывает небольшие видео со своих репетиций, где она учится произносить слова вместе с переводчиком.

Напомним, Полина Гагарина замужем за фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара воспитывает двух детей: сына Андрея и дочь Мию. Совсем недавно звездная семья устроила необычную фотосессию на Мальдивах. Там супруги сфотографировались в зимней одежде прямо на берегу океана.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:13

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