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«Профессия: выбор московского школьника»: вопросы расширения проекта обсудят в Департаменте образования Москвы

28 марта Департамент образования и науки Москвы проведет пресс-конференцию «Профессия: выбор московского школьника», посвященную вопросам развития городской образовательной программы «Профессиональное обучение без границ». В завершающей части мероприятия на вопросы журналистов ответит министр Правительства Москвы Исаак Калина – глава столичного Департамента образования и науки, пишет Mos.ru.
«Профессия: выбор московского школьника»: вопросы расширения проекта обсудят в Департаменте образования Москвы

К участию в пресс-конференции приглашены эксперты городского образовательного сегмента – директор Колледжа дизайна, архитектуры и реинжиниринга Константин Афонин, глава Управления реализации госполитики в сфере образования Департамента образования Москвы Николай Антонов, директор общеобразовательного заведения №1357 Ольга Аверчинкова. О своих впечатлениях от участия в программе «Профессиональное обучение без границ» расскажут выпускница школы №1357, студентка Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Анжелика Власова и выпускница школы №1228, студентка Колледжа дизайна, архитектуры и реинжиниринга №26 Анастасия Хомякова.

В ходе мероприятия эксперты расскажут присутствующим о возможностях «Профессионального обучения без границ», какие специальности могут выбрать для себя школьники в рамках концепта, а также о том, какое количество школ Москвы присоединилось к программе и сколько учеников получили к аттестату спецсвидетельство о профессиональной подготовке.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 10:08

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