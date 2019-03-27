«Профессия: выбор московского школьника»: вопросы расширения проекта обсудят в Департаменте образования Москвы





К участию в пресс-конференции приглашены эксперты городского образовательного сегмента – директор Колледжа дизайна, архитектуры и реинжиниринга Константин Афонин, глава Управления реализации госполитики в сфере образования Департамента образования Москвы Николай Антонов, директор общеобразовательного заведения №1357 Ольга Аверчинкова. О своих впечатлениях от участия в программе «Профессиональное обучение без границ» расскажут выпускница школы №1357, студентка Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Анжелика Власова и выпускница школы №1228, студентка Колледжа дизайна, архитектуры и реинжиниринга №26 Анастасия Хомякова.В ходе мероприятия эксперты расскажут присутствующим о возможностях «Профессионального обучения без границ», какие специальности могут выбрать для себя школьники в рамках концепта, а также о том, какое количество школ Москвы присоединилось к программе и сколько учеников получили к аттестату спецсвидетельство о профессиональной подготовке.