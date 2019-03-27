Наргиз Закирова показала фанатам архивное фото

Знаменитость редко радует поклонников архивными кадрами, но на днях решила продемонстрировать публике, как она выглядела 11 лет назад. В аккаунте Наргиз Закировой появилось фото, на котором певица позирует с длинными волосами черного цвета. В кадре артистка улыбается, а фраза под снимком гласит: «Лучшие воспоминания».Поклонники Наргиз Закировой высоко оценили публикацию кумира, отметив, что так артистка выглядела более женственней: «Шикарно», «Не пора ли вернуть волосы? Они вам очень идут», «Очень женственно».