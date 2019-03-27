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Наргиз Закирова показала фанатам архивное фото

Популярная исполнительница Наргиз Закирова недавно порадовала своих фанатов. Певица показала в Instagram архивное фото, сделанное в Нью-Йорке, где звезда запечатлена с длинными волосами.
Наргиз Закирова показала фанатам архивное фото

Знаменитость редко радует поклонников архивными кадрами, но на днях решила продемонстрировать публике, как она выглядела 11 лет назад. В аккаунте Наргиз Закировой появилось фото, на котором певица позирует с длинными волосами черного цвета. В кадре артистка улыбается, а фраза под снимком гласит: «Лучшие воспоминания».

Поклонники Наргиз Закировой высоко оценили публикацию кумира, отметив, что так артистка выглядела более женственней: «Шикарно», «Не пора ли вернуть волосы? Они вам очень идут», «Очень женственно».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:01

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