Актриса Алена Хмельницкая показала свои образы блондинки

Зрители знают Алену Хмельницкую как привлекательную и запоминающуюся брюнетку, но в своей карьере артистка не раз перевоплощалась в свою противоположность – блондинку. Актриса решила вспомнить все подобные образы и опубликовала в Instagram их подборку.Артистка рассказала, фотографию своего самого первого перевоплощения, совершенного еще во время дипломного спектакля в Школе-Студии МХАТ, она не смогла найти. Алена Хмельницкая вспоминает, тогда у нее был шикарный натуральный парик, запомнившийся ей на всю жизнь. После спектакля за кулисы заходило множество молодых людей, желающих познакомится с привлекательной блондинкой. К этому моменту актриса уже успевала сменить одежду и снять парик, поэтому ее никто так и не узнал. Это стало для нее еще одним поводом для гордости, ведь ее перевоплощение удалось великолепно.Второй образ оказался не менее запоминающимся. Тогда Алена Хмельницкая исполняла роль Мэрилин Монро. На этом снимке можно заметить молодого Гошу Куценко, отметила актриса.Поклонники знаменитости похвалили ее актерские таланты и навыки перевоплощения. Несмотря на это, они уверены, черные волосы идут артистке куда больше, чем белые. Многие из них уверены, чтобы не произошло, все зрители запомнят актрису как брюнетку.