Яна Рудковская представила вместе с «Союзмультфильмом» игрушку с лицом сына «ЧебуСашку»

Топ-менеджер Димы Билана опубликовала ролик в личном блоге Instagram, где ее наследник принимает участие вместе с отцом Евгением Плющенко в японском шоу на льду. Яна Рудковская написала, что Александр смог выиграть соревнования по «Виртуозности катания».Маленький фигурист во время эфира одной из передач предстал в костюме Чебурашки, чьи уши были раскрашены в цвет флага РФ. Александр Плющенко представил новую игрушку под названием «ЧебуСашка». Название было придумано Яной Рудковской. Сама знаменитость отметила, что эта игрушка появится в продаже летом не только в Японии, но и в России.