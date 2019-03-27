АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.58 USD 64.17
Курс валют на 27.03.2019

Яна Рудковская представила вместе с «Союзмультфильмом» игрушку с лицом сына «ЧебуСашку»

Яна Рудковская в честь 50-летия известного персонажа Чебурашки выпустит игрушку с лицом сына Александра Плющенко. Продюсер вместе с «Союзмультфильмом» презентовала «ЧебуСашку» во время выступления наследника в Японии.
Яна Рудковская представила вместе с «Союзмультфильмом» игрушку с лицом сына «ЧебуСашку»

Топ-менеджер Димы Билана опубликовала ролик в личном блоге Instagram, где ее наследник принимает участие вместе с отцом Евгением Плющенко в японском шоу на льду. Яна Рудковская написала, что Александр смог выиграть соревнования по «Виртуозности катания».

Маленький фигурист во время эфира одной из передач предстал в костюме Чебурашки, чьи уши были раскрашены в цвет флага РФ. Александр Плющенко представил новую игрушку под названием «ЧебуСашка». Название было придумано Яной Рудковской. Сама знаменитость отметила, что эта игрушка появится в продаже летом не только в Японии, но и в России.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Народный артист РФ Алексей Жарков
Флагманский кроссовер Baojun RS-5
Младшая дочь Алсу прошла кастинг
Состоялось официальное представление
В московском театре Михалкова найден
Александр Стефанович рассказал о
Найден способ создания новых
Полина Гагарина отмечает свое 32-летие
«Профессия: выбор московского
Наргиз Закирова показала фанатам
Актриса Алена Хмельницкая показала свои
Яна Рудковская представила вместе с
Илья Авербух призвал фанатов Медведевой
Electronic Arts закрывает офис в России
Экспедиция Андрея Малахова рассказала о
Смартфон Samsung Galaxy Note 7 могут
Певица Виктория Макарская посвятила
В Сети появилось видео полета
Татьяна Владимировна Рапунцель против
Елена Корикова опубликовала сделанный в
Умер грузинский актер Нодар
The Sun раскритиковал Анастасию
Поклонников встревожила чрезмерная
Поклонники Сосо Павлиашвили были
Мария Шумакова рассказала о своем
Анна Седокова поделилась с поклонниками
Ефим Шифрин в эфире «Пусть говорят»
Европарламент проголосовал за отказ от
Николас Кейдж решил жениться в
Эрмитаж попал в топ-10 самых популярных
Просмотреть все новости