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Илья Авербух призвал фанатов Медведевой и Загитовой прекратить "интернет-дуэли"

Илья Авербух призвал фанатов Евгении Медведевой и Алины Загитовой прекратить "интернет-дуэли". Фигурист считает, что сталкивать двух российских спортсменок не имеет смысла.
Илья Авербух призвал фанатов Медведевой и Загитовой прекратить "интернет-дуэли"

Авербух дал интервью, в котором упомянул перепалки между поклонниками Загитовой и Медведевой в интернете. Хореограф восхищается обеими спортсменками и призывает любителей фигурного катания поддерживать их, а не сталкивать между собой. Авербух отметил в России растущую популярность данного вида спорта. Его фанатам нужно объединиться, дав отечественным фигуристам поддержку для удержания высоких позиций.

На сегодняшний день существует жёсткая конкуренция с представителями США и Японии. В таком положении дуэли между Загитовой и Медведевой неуместны.

"Столкновения в интернете говорят об отсталости части болельщиков", - считает Авербух.

Хореограф отметил, что делить фигуристкам нечего. Напомним, чемпионат мира в Японии принёс двум подопечным Этери Тутберидзе золото и серебро, а Медведевой и тренеру Брайану Орсеру - бронзу.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:42

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