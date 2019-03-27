Илья Авербух призвал фанатов Медведевой и Загитовой прекратить "интернет-дуэли"

"Столкновения в интернете говорят об отсталости части болельщиков", - считает Авербух.

Авербух дал интервью, в котором упомянул перепалки между поклонниками Загитовой и Медведевой в интернете. Хореограф восхищается обеими спортсменками и призывает любителей фигурного катания поддерживать их, а не сталкивать между собой. Авербух отметил в России растущую популярность данного вида спорта. Его фанатам нужно объединиться, дав отечественным фигуристам поддержку для удержания высоких позиций.На сегодняшний день существует жёсткая конкуренция с представителями США и Японии. В таком положении дуэли между Загитовой и Медведевой неуместны.Хореограф отметил, что делить фигуристкам нечего. Напомним, чемпионат мира в Японии принёс двум подопечным Этери Тутберидзе золото и серебро, а Медведевой и тренеру Брайану Орсеру - бронзу.