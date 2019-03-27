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Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Один из крупнейших мировых издателей видеоигр заявил о закрытии своего офиса в России. Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Об этом сообщил портал Kotaku со ссылкой на письмо главы EA Эндрю Уилсона, написанное для сотрудников организации. В нем руководитель отметил, что решение далось ему не просто, но он вынужден пойти на такой шаг. По его словам, сокращение любого сотрудника для издателя является трагедией, но необходимость в изменениях и приспособлении к новым условиям рынка является незыблемой.

Эндрю Уилсон отметил, до этих сокращений в компании работало 9 тысяч сотрудников. Закрытию подлежит офис в России, где числилось 350 человек. EA уже заявила о том, что местные игроки могут не опасаться снижения качества их обслуживания. Издатель собирается сконцентрировать все свои усилия на разработке игр, а не на их продвижении, поэтому было принято подобное решение. Уже в ближайшем будущем игроки увидят эти изменения собственными глазами.

Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии. Таким образом Electronic Arts собирается изменить свой глобальный подход к ведению бизнеса. Многие игроки знают этого издателя по таким знаменитым игровым сериям как FIFA, Need for Speed, Mass Effect, Dragon Age, Battlefield и другие.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:31

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