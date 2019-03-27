Смартфон Samsung Galaxy Note 7 могут лишить физических кнопок
Будущий смартфон Samsung Galaxy Note 7 могут лишить всех физических кнопок. На их смену должны прийти сенсоры и датчики сжатия.
Такую информацию опубликовали инсайдеры. Они отмечают, компания Samsung рассматривает радикальное решение для своего нового смартфона Galaxy Note 7. Технологический гигант планирует убрать с устройства все физические кнопки, что сделает его очень похожим на концептуальный Meizu Zero. По словам инсайдеров, Samsung не собирается лишать свой смартфон абсолютно всех разъемов, но в вопросе с клавишами поступит радикально.
Заменят их на сенсорные панели и датчики сжатия граней, такой подход уже использовался в некоторых устройствах HTC и Google. Успех этого технологического решения, отмечают эксперты, во многом зависит от качества его реализации и удобства в использовании. Специалисты уверены, пользовали не будут против таких изменений, если они не сделают смартфоны менее удобными в применении. В противном случае, отмечают эксперты, такие новшества могут вызвать много критики и обвинений в том, что компания пытается придумать инновации там, где они не нужны.
Инсайдер также рассказали о том, что выход нового Samsung Galaxy Note 7 должен состоятся уже в августе 2019 года. К тому времени бренд должен протестировать замену физических кнопок на сенсорные панели и датчики сжатия на более бюджетном смартфоне. Таким устройством может стать модель из линейки Galaxy A.
Такую информацию опубликовали инсайдеры. Они отмечают, компания Samsung рассматривает радикальное решение для своего нового смартфона Galaxy Note 7. Технологический гигант планирует убрать с устройства все физические кнопки, что сделает его очень похожим на концептуальный Meizu Zero. По словам инсайдеров, Samsung не собирается лишать свой смартфон абсолютно всех разъемов, но в вопросе с клавишами поступит радикально.
Заменят их на сенсорные панели и датчики сжатия граней, такой подход уже использовался в некоторых устройствах HTC и Google. Успех этого технологического решения, отмечают эксперты, во многом зависит от качества его реализации и удобства в использовании. Специалисты уверены, пользовали не будут против таких изменений, если они не сделают смартфоны менее удобными в применении. В противном случае, отмечают эксперты, такие новшества могут вызвать много критики и обвинений в том, что компания пытается придумать инновации там, где они не нужны.
Инсайдер также рассказали о том, что выход нового Samsung Galaxy Note 7 должен состоятся уже в августе 2019 года. К тому времени бренд должен протестировать замену физических кнопок на сенсорные панели и датчики сжатия на более бюджетном смартфоне. Таким устройством может стать модель из линейки Galaxy A.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:16