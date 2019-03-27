АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.58 USD 64.17
Курс валют на 27.03.2019

Смартфон Samsung Galaxy Note 7 могут лишить физических кнопок

Будущий смартфон Samsung Galaxy Note 7 могут лишить всех физических кнопок. На их смену должны прийти сенсоры и датчики сжатия.
Смартфон Samsung Galaxy Note 7 могут лишить физических кнопок

Такую информацию опубликовали инсайдеры. Они отмечают, компания Samsung рассматривает радикальное решение для своего нового смартфона Galaxy Note 7. Технологический гигант планирует убрать с устройства все физические кнопки, что сделает его очень похожим на концептуальный Meizu Zero. По словам инсайдеров, Samsung не собирается лишать свой смартфон абсолютно всех разъемов, но в вопросе с клавишами поступит радикально.

Заменят их на сенсорные панели и датчики сжатия граней, такой подход уже использовался в некоторых устройствах HTC и Google. Успех этого технологического решения, отмечают эксперты, во многом зависит от качества его реализации и удобства в использовании. Специалисты уверены, пользовали не будут против таких изменений, если они не сделают смартфоны менее удобными в применении. В противном случае, отмечают эксперты, такие новшества могут вызвать много критики и обвинений в том, что компания пытается придумать инновации там, где они не нужны.

Инсайдер также рассказали о том, что выход нового Samsung Galaxy Note 7 должен состоятся уже в августе 2019 года. К тому времени бренд должен протестировать замену физических кнопок на сенсорные панели и датчики сжатия на более бюджетном смартфоне. Таким устройством может стать модель из линейки Galaxy A.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Electronic Arts закрывает офис в России
Экспедиция Андрея Малахова рассказала о
Смартфон Samsung Galaxy Note 7 могут
Певица Виктория Макарская посвятила
В Сети появилось видео полета
Татьяна Владимировна Рапунцель против
Елена Корикова опубликовала сделанный в
Умер грузинский актер Нодар
The Sun раскритиковал Анастасию
Поклонников встревожила чрезмерная
Поклонники Сосо Павлиашвили были
Мария Шумакова рассказала о своем
Анна Седокова поделилась с поклонниками
Ефим Шифрин в эфире «Пусть говорят»
Европарламент проголосовал за отказ от
Николас Кейдж решил жениться в
Эрмитаж попал в топ-10 самых популярных
Instagram: Супруга Оскара Кучеры
Александр Ревва поздравил с днем
Вера Брежнева в письме самой себе
Уникальный самолет ВМФ РФ «Черная
Instagram: Анна Хилькевич доверила
Клиенты Сбербанка получат возможность
В Воронеже родившая 19 щенков собака
Патрик Зюскинд отметил свой юбилей
Юлия Такшина рассказала о своей личной
Ефим Шифрин считает свою квартиру
Саша Черно опять экспериментирует с
Роман Гриценко устроил потасовку с
Анна Курникова в платье с глубоким
Просмотреть все новости