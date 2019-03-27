Смартфон Samsung Galaxy Note 7 могут лишить физических кнопок





Такую информацию опубликовали инсайдеры. Они отмечают, компания Samsung рассматривает радикальное решение для своего нового смартфона Galaxy Note 7. Технологический гигант планирует убрать с устройства все физические кнопки, что сделает его очень похожим на концептуальный Meizu Zero. По словам инсайдеров, Samsung не собирается лишать свой смартфон абсолютно всех разъемов, но в вопросе с клавишами поступит радикально.Заменят их на сенсорные панели и датчики сжатия граней, такой подход уже использовался в некоторых устройствах HTC и Google. Успех этого технологического решения, отмечают эксперты, во многом зависит от качества его реализации и удобства в использовании. Специалисты уверены, пользовали не будут против таких изменений, если они не сделают смартфоны менее удобными в применении. В противном случае, отмечают эксперты, такие новшества могут вызвать много критики и обвинений в том, что компания пытается придумать инновации там, где они не нужны.Инсайдер также рассказали о том, что выход нового Samsung Galaxy Note 7 должен состоятся уже в августе 2019 года. К тому времени бренд должен протестировать замену физических кнопок на сенсорные панели и датчики сжатия на более бюджетном смартфоне. Таким устройством может стать модель из линейки Galaxy A.