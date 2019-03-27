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Экспедиция Андрея Малахова рассказала о новых подробностях гибели группы Дятлова

Ведущий Андрей Малахов вместе с экспертами и репортерами повторил маршрут группы Игоря Дятлова, которая погибла в феврале 1959 года на Урале при неизвестных обстоятельствах. Результаты эксперимента были озвучены в студии «Прямого эфира».
Экспедиция Андрея Малахова рассказала о новых подробностях гибели группы Дятлова

Согласно одному из выводов, опытные туристы не могли поставить палатку на крутом склоне горы, но именно это место было зафиксировано в деле. Путешественники могли спуститься на лыжах вниз, чтобы спокойно переночевать в защищенном месте. Также не исключается инсценирование официального пункта нахождения палатки дятловцев.

Представители недавней экспедиции ставят под сомнение версию силовых структур о том, что туристов погубил сход снежной лавины, иначе в данном случае тела людей должны были быть завалены снегом, а а они располагались в 1,5 километрах от места стоянки.
Прежде в Генпрокуратуре заявили о 75 версиях трагедии. Самыми возможными считаются три, связанные т с природными явлениями. В их числе внезапный ураган и снежные лавины. Об итогах расследования ведомство сообщит в августе-октябре.

При этом в эфире шоу Малахова эксперт-криминалист Эдуард Туманов опроверг версию правоохранителей о природных причинах смерти группы Дятлова. Рассуждая о смерти студентки Зинаиды Колмогоровой, он сообщил, что тело было обнаружено в позе идущего человека, который не сдавался даже во время гибели. Считает неверной версию того, что при сходе лавины студенты и их лидер могли ударяться о камни, Туманов заявил, что еще до поездки на перевал не исключалось вероятное падение людей при передвижении. Сейчас выяснилось, что там отсутствуют такие объекты для повреждений подобного рода.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:24

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