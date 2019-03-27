Экспедиция Андрея Малахова рассказала о новых подробностях гибели группы Дятлова
Ведущий Андрей Малахов вместе с экспертами и репортерами повторил маршрут группы Игоря Дятлова, которая погибла в феврале 1959 года на Урале при неизвестных обстоятельствах. Результаты эксперимента были озвучены в студии «Прямого эфира».
Согласно одному из выводов, опытные туристы не могли поставить палатку на крутом склоне горы, но именно это место было зафиксировано в деле. Путешественники могли спуститься на лыжах вниз, чтобы спокойно переночевать в защищенном месте. Также не исключается инсценирование официального пункта нахождения палатки дятловцев.
Представители недавней экспедиции ставят под сомнение версию силовых структур о том, что туристов погубил сход снежной лавины, иначе в данном случае тела людей должны были быть завалены снегом, а а они располагались в 1,5 километрах от места стоянки.
Прежде в Генпрокуратуре заявили о 75 версиях трагедии. Самыми возможными считаются три, связанные т с природными явлениями. В их числе внезапный ураган и снежные лавины. Об итогах расследования ведомство сообщит в августе-октябре.
При этом в эфире шоу Малахова эксперт-криминалист Эдуард Туманов опроверг версию правоохранителей о природных причинах смерти группы Дятлова. Рассуждая о смерти студентки Зинаиды Колмогоровой, он сообщил, что тело было обнаружено в позе идущего человека, который не сдавался даже во время гибели. Считает неверной версию того, что при сходе лавины студенты и их лидер могли ударяться о камни, Туманов заявил, что еще до поездки на перевал не исключалось вероятное падение людей при передвижении. Сейчас выяснилось, что там отсутствуют такие объекты для повреждений подобного рода.
Согласно одному из выводов, опытные туристы не могли поставить палатку на крутом склоне горы, но именно это место было зафиксировано в деле. Путешественники могли спуститься на лыжах вниз, чтобы спокойно переночевать в защищенном месте. Также не исключается инсценирование официального пункта нахождения палатки дятловцев.
Представители недавней экспедиции ставят под сомнение версию силовых структур о том, что туристов погубил сход снежной лавины, иначе в данном случае тела людей должны были быть завалены снегом, а а они располагались в 1,5 километрах от места стоянки.
Прежде в Генпрокуратуре заявили о 75 версиях трагедии. Самыми возможными считаются три, связанные т с природными явлениями. В их числе внезапный ураган и снежные лавины. Об итогах расследования ведомство сообщит в августе-октябре.
При этом в эфире шоу Малахова эксперт-криминалист Эдуард Туманов опроверг версию правоохранителей о природных причинах смерти группы Дятлова. Рассуждая о смерти студентки Зинаиды Колмогоровой, он сообщил, что тело было обнаружено в позе идущего человека, который не сдавался даже во время гибели. Считает неверной версию того, что при сходе лавины студенты и их лидер могли ударяться о камни, Туманов заявил, что еще до поездки на перевал не исключалось вероятное падение людей при передвижении. Сейчас выяснилось, что там отсутствуют такие объекты для повреждений подобного рода.
Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:24