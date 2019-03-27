Экспедиция Андрея Малахова рассказала о новых подробностях гибели группы Дятлова





Согласно одному из выводов, опытные туристы не могли поставить палатку на крутом склоне горы, но именно это место было зафиксировано в деле. Путешественники могли спуститься на лыжах вниз, чтобы спокойно переночевать в защищенном месте. Также не исключается инсценирование официального пункта нахождения палатки дятловцев.Представители недавней экспедиции ставят под сомнение версию силовых структур о том, что туристов погубил сход снежной лавины, иначе в данном случае тела людей должны были быть завалены снегом, а а они располагались в 1,5 километрах от места стоянки.Прежде в Генпрокуратуре заявили о 75 версиях трагедии. Самыми возможными считаются три, связанные т с природными явлениями. В их числе внезапный ураган и снежные лавины. Об итогах расследования ведомство сообщит в августе-октябре.При этом в эфире шоу Малахова эксперт-криминалист Эдуард Туманов опроверг версию правоохранителей о природных причинах смерти группы Дятлова. Рассуждая о смерти студентки Зинаиды Колмогоровой, он сообщил, что тело было обнаружено в позе идущего человека, который не сдавался даже во время гибели. Считает неверной версию того, что при сходе лавины студенты и их лидер могли ударяться о камни, Туманов заявил, что еще до поездки на перевал не исключалось вероятное падение людей при передвижении. Сейчас выяснилось, что там отсутствуют такие объекты для повреждений подобного рода.