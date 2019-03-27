Татьяна Владимировна Рапунцель против брака старшей дочери





И это не пустые слова или желание развести любящие сердца. Все и так видят, что Дмитрий и Ольга не просто не любят друг друга, а скорее, ненавидят, и не переносят взаимного присутствия.Устав от сор и круглосуточных телефонных разговоров с рыдающей Олей, мама девушки решила приехать на проект и поговорить лично с парой.В этом ей помогла ведущая Ольга Орлова, которая решила провести совместный тет-а-тет с Димой и Татьяной Владимировной. Женщина не стала скрывать своих мыслей, ведь она невольно становится частью скандалов в семье дочки из-за того, что та звонит маме.По мнению мамы Рапы, супругам стоит хотя бы на время разойтись и оставить друг друга в покое. Возможно, такое решение окажется наиболее действенным и правильным, и ребята поймут, смогут ли они дальше существовать в статусе семьи.Но, ни Рапунцель, ни её супруг, который за несколько дней превратился из подобия мужчины в назойливого маленького мальчика, носящегося со своими листиками за супругой, не хотят принимать слова мамы всерьёз. Им кажется, что они справятся сами и не готовы к разводу.Правда, даже зрители считают, что от временного раздельного проживания, выиграют все.