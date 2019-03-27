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Певица Виктория Макарская посвятила стих Юлии Началовой

Российская певица Виктория Макарская посвятила стих своей подруге Юлии Началовой. Его она сопроводила совместным снимком и опубликовала обновление на странице в Instagram.
Певица Виктория Макарская посвятила стих Юлии Началовой

Исполнительницы Виктория Макарская и Юлия Началова дружили не один год, поэтому первая очень сильно переживает ранний и неожиданный уход из жизни близкого человека. Певица уже несколько раз посвящала подруге сообщения на своей странице в Instagram и сделала это в очередной раз.

Артистка разместила там совместную фотографию. На ней запечатлены: Виктория и Антон Макарские, а также Юлия Началова. Этот снимок певица сопроводила стихотворением, написанным учащейся Московской духовной академии Марией Чебан. В нем есть такие строчки: «Бог выбирает отважных, чтобы задать им вопросы».

Подписчики артистки оценили это стихотворение и отметили его искренность. Они уверены, это произведение действительно напоминает о ушедшей Юлии Началовой. Не оставили без внимания и автора этих строк, многие отметили ее талант и точность формулировок. Они предложили Виктории Макарской чаще публиковать на своей странице произведения Марии Чебан.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в столичной больнице. Похороны состоялись на Троекуровском кладбище в Москве.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:09

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