Певица Виктория Макарская посвятила стих Юлии Началовой

Исполнительницы Виктория Макарская и Юлия Началова дружили не один год, поэтому первая очень сильно переживает ранний и неожиданный уход из жизни близкого человека. Певица уже несколько раз посвящала подруге сообщения на своей странице в Instagram и сделала это в очередной раз.Артистка разместила там совместную фотографию. На ней запечатлены: Виктория и Антон Макарские, а также Юлия Началова. Этот снимок певица сопроводила стихотворением, написанным учащейся Московской духовной академии Марией Чебан. В нем есть такие строчки: «Бог выбирает отважных, чтобы задать им вопросы».Подписчики артистки оценили это стихотворение и отметили его искренность. Они уверены, это произведение действительно напоминает о ушедшей Юлии Началовой. Не оставили без внимания и автора этих строк, многие отметили ее талант и точность формулировок. Они предложили Виктории Макарской чаще публиковать на своей странице произведения Марии Чебан.Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта в столичной больнице. Похороны состоялись на Троекуровском кладбище в Москве.