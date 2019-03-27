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Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили

Умер советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили, зритель знаком с этим артистом по фильму «Формула любви». Ему было 87 лет, последние годы жизни он провел в Тбилиси.
Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили

О смерти актера сообщил местный Первый канал. Причины и обстоятельства смерти, а также время и место похорон пока неизвестны. Последние годы своей жизни артист провел в Тбилиси.

Будущий артист родился 15 июня 1931 года. Изначально молодой человек хотел поступить в местный Политехнический институт, но не смог сдать экзамен по математике, поэтому он решил отнести свои документы в Театральный институт, куда его приняли.

В 1954 году стал актером стал регулярно выступать на местной театральной сцене, где его талант был замечен коллегами и режиссерами. Артист сыграла много второстепенных ролей в советских фильмах, в их числе детектив «Огарева, 6», где артист воплотился в соучастника крупного преступления Ираклия Налбандова.
Наибольшим успехом в карьере актера принято считать перевоплощение в графа Калиостро в фильме Марка Захарова «Формула любви». Именно тогда к Нодару Мгалоблишвили пришли популярность и успех.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:55

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