Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили





О смерти актера сообщил местный Первый канал. Причины и обстоятельства смерти, а также время и место похорон пока неизвестны. Последние годы своей жизни артист провел в Тбилиси.Будущий артист родился 15 июня 1931 года. Изначально молодой человек хотел поступить в местный Политехнический институт, но не смог сдать экзамен по математике, поэтому он решил отнести свои документы в Театральный институт, куда его приняли.В 1954 году стал актером стал регулярно выступать на местной театральной сцене, где его талант был замечен коллегами и режиссерами. Артист сыграла много второстепенных ролей в советских фильмах, в их числе детектив «Огарева, 6», где артист воплотился в соучастника крупного преступления Ираклия Налбандова.Наибольшим успехом в карьере актера принято считать перевоплощение в графа Калиостро в фильме Марка Захарова «Формула любви». Именно тогда к Нодару Мгалоблишвили пришли популярность и успех.