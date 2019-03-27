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The Sun раскритиковал Анастасию Волочкову за использование фотошопа

Корреспонденты британского издания The Sun опубликовали статью, где раскритиковали звезд Instagram, которые использовали много фотошопа для ретуширования своих снимков. Попала под удар и Анастасия Волочкова.
The Sun раскритиковал Анастасию Волочкову за использование фотошопа

Журналисты прокомментировали одно из изображений российской балерины, сделанное на Мальдивах. Авторы материала отметили, что звезда явно перестаралась с редактором фотокадров, пытаясь подкорректировать ноги. На снимке в конечном счете, как выразились репортеры, «поплыл горизонт». Волочкова ничего не ответила на критику, так как и прежде не всегда реагировала на нелестные отзывы в свой адрес.

Недавно балерина ограничила в личном аккаунте возможность комментировать собственные посты. Иногда она отвечает фанатам на их сообщения, заявляя, что плохое мнение о ней высказывают только те лица, кто сам ничего не сумел достигнуть в жизни.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:46

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