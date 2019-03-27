Поклонников встревожила чрезмерная худоба Натальи Подольской

Наталья Подольская часто делится с почитателями в Instagram фотографиями, на которых запечатлены разные события из ее личной жизни или творческой деятельности. В этот раз супруга Владимира Преснякова разместила снимок со спортивной тренировки, сделанный в режиме селфи. На фото знаменитость, облаченная в черные обтягивающие лосины и топ такого же цвета, демонстрирует свою подтянутую фигуру.Мнения поклонников по поводу внешности Натальи Подольской разделились. Одни похвалили певицу за достигнутые успехи и написали в ее адрес множество комплиментов. Другие же посчитали своим долгом предостеречь артистку от чрезмерного увлечения процессом похудения, высказав точку зрения, что она «близка к анорексии».