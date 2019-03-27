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Ефим Шифрин в эфире «Пусть говорят» опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Известный юморист Ефим Шифрин опроверг слухи о проблемах со своим самочувствием в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Оказалось, что сообщение о почти полной потере зрения и прочих серьезных проблемах со здоровьем, опубликованное в личном блоге артиста, было всего лишь шуткой.
Ефим Шифрин в эфире «Пусть говорят» опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Почитатели Ефима Шифрина встревожились не на шутку после прочтения в его блоге сообщения о том, что их кумир почти полностью ослеп и даже готовится «отправиться в мир иной». Более того, артист пришел на популярное телешоу с тростью и в черных очках, а сотрудник передачи помогал знаменитости занять свое место в студии. Поклонники Ефима Шифрина вздохнули с облегчением, узнав, что информация в блоге была шуткой, а палочка и очки являлись реквизитом, с помощью которого он посмеялся над завистниками.

Как рассказал юморист, который 25 марта отметил свой 63-й день рождения, он посещает тренажерный зал четыре раза в неделю и чувствует себя отлично. Он высказал точку зрения, что профессия артиста заключается в том, чтобы быть готовым сыграть Ромео в любом возрасте.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:07

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