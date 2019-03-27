Николас Кейдж решил жениться в четвертый раз
Голливудский актер Николас Кейдж решил в четвертый раз пойти под венец. Избранницей 55-летней кинозвезды стала визажистка Эрика Койке.
За плечами Николаса Кейджа три официальных брака. С последней женой Элис Ким он развелся в начале 2016 года. Однако, встретив примерно год назад Эрику Койке, артист вновь решил попытать счастья в семейной жизни. Помехой не стала даже приличная разница в возрасте жениха и невесты. О новой возлюбленной знаменитости известно совсем мало. У нее азиатские корни, она работает визажисткой. Влюбленные уже несколько раз выходили вместе в свет, избранница также присутствовала на съемках кинокартины «Primal» в Пуэрто-Рико с участием будущего супруга.
Примечательно, что из всех трех браков Николаса Кейджа самым длительным оказался тот, который был заключен с Элис Ким, девушкой азиатского происхождения, не являющейся представительницей шоу-бизнеса.
Пока детальной информации о предстоящем торжестве нет, однако, как сообщает источник Wday.ru, учитывая, что кинозвезда подала документы, необходимые для официальной регистрации отношений, в округе Кларк, штат Невада, то свадьба должна состояться в течение 2019 года.
За плечами Николаса Кейджа три официальных брака. С последней женой Элис Ким он развелся в начале 2016 года. Однако, встретив примерно год назад Эрику Койке, артист вновь решил попытать счастья в семейной жизни. Помехой не стала даже приличная разница в возрасте жениха и невесты. О новой возлюбленной знаменитости известно совсем мало. У нее азиатские корни, она работает визажисткой. Влюбленные уже несколько раз выходили вместе в свет, избранница также присутствовала на съемках кинокартины «Primal» в Пуэрто-Рико с участием будущего супруга.
Примечательно, что из всех трех браков Николаса Кейджа самым длительным оказался тот, который был заключен с Элис Ким, девушкой азиатского происхождения, не являющейся представительницей шоу-бизнеса.
Пока детальной информации о предстоящем торжестве нет, однако, как сообщает источник Wday.ru, учитывая, что кинозвезда подала документы, необходимые для официальной регистрации отношений, в округе Кларк, штат Невада, то свадьба должна состояться в течение 2019 года.
Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:30