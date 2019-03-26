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Саша Черно опять экспериментирует с длиной волос

Любимая супруга Иосифа Оганесяна – Александра Черно в очередной раз решила кардинально поменять имидж.

Саша Черно опять экспериментирует с длиной волос

Эпатажная участница реалити-шоу «Дом-2» опять экспериментирует с длиной своих локонов.

Не секрет, что Александра находится на телепроекте больше 2-х лет. За это время Черно не только обзавелась мужем, но и вошла в состав топовых участников «Дома-2», и стала одной из самых скандальных личностей, которые за 16 лет находились в Периметре.

Стоит отметить, что многие телезрители уже давно привыкли к тому, что Черно почти каждый месяц стремится поменять что-то в себе. Впрочем, последнее преображение Саши большинство поклонников реалити-шоу разнесли в пух и прах.

Саша Черно опять экспериментирует с длиной волос

На днях Александра продемонстрировала фанатам «Дома-2» новую стрижку. Следует заметить, что новая прическа возлюбленной Иосифа намного короче предыдущей, однако в таком образе Черно еще никто не видел.

По мнению многочисленных зрителей, новая стрижка Александры хуже всех тех, которые ранее девушка демонстрировала. Напомним, что в свое время Черно не только выбривала висок, но и даже перекрашивалась в блондинку и наращивала длинные волосы.

К слову, на сегодняшний день поклонники участницы реалити-шоу «Дом-2» пытаются убедить свою любимицу, вернуть прежнюю стрижку, так как убеждены, что эта прическа «изуродовала» ее.

«Сашуль, тебе, что никто не сказал, что эта стрижка тебе не идет? Тебе очень было хорошо блондинкой! Верни блонд!», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:31

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