Саша Черно опять экспериментирует с длиной волос

«Сашуль, тебе, что никто не сказал, что эта стрижка тебе не идет? Тебе очень было хорошо блондинкой! Верни блонд!», - пишут в Сети.





Эпатажная участница реалити-шоу «Дом-2» опять экспериментирует с длиной своих локонов.Не секрет, что Александра находится на телепроекте больше 2-х лет. За это время Черно не только обзавелась мужем, но и вошла в состав топовых участников «Дома-2», и стала одной из самых скандальных личностей, которые за 16 лет находились в Периметре.Стоит отметить, что многие телезрители уже давно привыкли к тому, что Черно почти каждый месяц стремится поменять что-то в себе. Впрочем, последнее преображение Саши большинство поклонников реалити-шоу разнесли в пух и прах.На днях Александра продемонстрировала фанатам «Дома-2» новую стрижку. Следует заметить, что новая прическа возлюбленной Иосифа намного короче предыдущей, однако в таком образе Черно еще никто не видел.По мнению многочисленных зрителей, новая стрижка Александры хуже всех тех, которые ранее девушка демонстрировала. Напомним, что в свое время Черно не только выбривала висок, но и даже перекрашивалась в блондинку и наращивала длинные волосы.К слову, на сегодняшний день поклонники участницы реалити-шоу «Дом-2» пытаются убедить свою любимицу, вернуть прежнюю стрижку, так как убеждены, что эта прическа «изуродовала» ее.