Поклонники Сосо Павлиашвили были восхищены красотой старшей дочери певца Елизаветы

Сосо Павлиашвили часто радует своих подписчиков яркими семейными фотографиями, за что получает множество положительных отзывов от фанатов. Так, недавно музыкант опубликовал несколько кадров с самыми близкими людьми: возлюбленной Ириной и 14-летней наследницей Елизаветой. В комментарии певец указал имена родных людей, назвав их своими любимыми.Почитатели творчества знаменитого артиста заметили, какой красоткой стала старшая дочь исполнителя: «Красавица», «Доченька у вас так выросла». Большинство поклонников считают Сосо Павлиашвили, который воспитывает вместе с избранницей Ириной Елизавету и Сандру, хорошим и очень заботливым отцом. По мнению комментаторов, музыканту очень повезло с наследницами, ведь они у него очень красивые и талантливые.