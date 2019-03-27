АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.58 USD 64.17
Курс валют на 27.03.2019

Европарламент проголосовал за отказ от сезонного перевода часов с 2021 года

Представители Европарламента 26 марта поддержали законопроект, предусматривающий отмену сезонного перевода часов, начиная с 2021 года. За соответствующий документ проголосовали 410 депутатов.
Европарламент проголосовал за отказ от сезонного перевода часов с 2021 года

Не поддержали идею отказа от зимнего и летнего времени 192 парламентария, еще 52 воздержались. За отведенное время до вступления в силу закона и реализации принятого решения ведомствам необходимо согласовать множество важных вопросов. Транспортные министерства государств, входящих в состав ЕС, должны найти компромисс и выработать общую стратегию. Европейским странам нужно выбрать, в каком времени им лучше жить - зимнем или летнем. В первом случае сезонный перевод стрелок произойдет в октябре 2021-го.

В 2018 году инициативу отмены изменения времени, по данным социологического исследования с участием 4,6 млн граждан ЕС, поддержали более 80% респондентов. Категорически против выступила Греция. Россия давно отказалась от сезонного перевода часов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Electronic Arts закрывает офис в России
Экспедиция Андрея Малахова рассказала о
Смартфон Samsung Galaxy Note 7 могут
Певица Виктория Макарская посвятила
В Сети появилось видео полета
Татьяна Владимировна Рапунцель против
Елена Корикова опубликовала сделанный в
Умер грузинский актер Нодар
The Sun раскритиковал Анастасию
Поклонников встревожила чрезмерная
Поклонники Сосо Павлиашвили были
Мария Шумакова рассказала о своем
Анна Седокова поделилась с поклонниками
Ефим Шифрин в эфире «Пусть говорят»
Европарламент проголосовал за отказ от
Николас Кейдж решил жениться в
Эрмитаж попал в топ-10 самых популярных
Instagram: Супруга Оскара Кучеры
Александр Ревва поздравил с днем
Вера Брежнева в письме самой себе
Уникальный самолет ВМФ РФ «Черная
Instagram: Анна Хилькевич доверила
Клиенты Сбербанка получат возможность
В Воронеже родившая 19 щенков собака
Патрик Зюскинд отметил свой юбилей
Юлия Такшина рассказала о своей личной
Ефим Шифрин считает свою квартиру
Саша Черно опять экспериментирует с
Роман Гриценко устроил потасовку с
Анна Курникова в платье с глубоким
Просмотреть все новости