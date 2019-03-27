Европарламент проголосовал за отказ от сезонного перевода часов с 2021 года





Не поддержали идею отказа от зимнего и летнего времени 192 парламентария, еще 52 воздержались. За отведенное время до вступления в силу закона и реализации принятого решения ведомствам необходимо согласовать множество важных вопросов. Транспортные министерства государств, входящих в состав ЕС, должны найти компромисс и выработать общую стратегию. Европейским странам нужно выбрать, в каком времени им лучше жить - зимнем или летнем. В первом случае сезонный перевод стрелок произойдет в октябре 2021-го.В 2018 году инициативу отмены изменения времени, по данным социологического исследования с участием 4,6 млн граждан ЕС, поддержали более 80% респондентов. Категорически против выступила Греция. Россия давно отказалась от сезонного перевода часов.