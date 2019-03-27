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Эрмитаж попал в топ-10 самых популярных музеев мира

Российское учреждение изобразительного и декоративно-прикладного искусства Эрмитаж попал в топ-10 популярнейших в мире. Данный рейтинг составило интернет-издание The Art Newspaper.
Эрмитаж попал в топ-10 самых популярных музеев мира

На первой позиции списка популярнейших культурных мест мира расположился французский Лувр. В прошлом году число его посетителей составило больше 10 млн. человек.

Весь список составляют 100 музеев, среди которых 5 российский. Эрмитаж даже попал в десятку, так как за 2018 год принял более 4 млн. посетителей, он оказался на 9 месте.

Помимо этого, музеи столичного Кремля заняли 18-ю строчку, а 29-ю Третьяковская галерея. За минувший год их посетило свыше 2 млн. человек.
Также в перечне оказался музей имени Александра Сергеевича Пушкина и музей нынешнего искусства «Гараж».

Известно, что в сравнении с предыдущим годом, у всех музеев выросла посещаемость.



 
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Культура
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 07:00

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