Эрмитаж попал в топ-10 самых популярных музеев мира





На первой позиции списка популярнейших культурных мест мира расположился французский Лувр. В прошлом году число его посетителей составило больше 10 млн. человек.Весь список составляют 100 музеев, среди которых 5 российский. Эрмитаж даже попал в десятку, так как за 2018 год принял более 4 млн. посетителей, он оказался на 9 месте.Помимо этого, музеи столичного Кремля заняли 18-ю строчку, а 29-ю Третьяковская галерея. За минувший год их посетило свыше 2 млн. человек.Также в перечне оказался музей имени Александра Сергеевича Пушкина и музей нынешнего искусства «Гараж».Известно, что в сравнении с предыдущим годом, у всех музеев выросла посещаемость.