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Instagram: Супруга Оскара Кучеры перестала скрывать беременность

Супруга Оскара Кучеры, юрист и бизнесвумен Юлия Кучера, перестала скрывать беременность. Избранница артиста опубликовала в Instagram фото, на котором хорошо просматривается округлившийся живот.
Instagram: Супруга Оскара Кучеры перестала скрывать беременность

Актёр, музыкант и телеведущий Оскар Кучера и его возлюбленная поженились в 2007 году. Пара воспитывает троих детей и, как выяснилось, ожидает появления на свет четвёртого ребёнка. Кроме того, у артиста есть сын от предыдущего брака.

На опубликованном Юлией Кучера свежем фото она запечатлена в футболке, укороченной кофте и чёрных брюках. В посте к снимку бизнес-леди отметила, что людей, предпочитающих рано просыпаться, всегда сопровождает хорошее настроение.

Фолловеры поздравили супругу Оскара Кучеры с беременностью и пожелали здоровья и терпения.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:00

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