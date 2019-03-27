Instagram: Супруга Оскара Кучеры перестала скрывать беременность
Супруга Оскара Кучеры, юрист и бизнесвумен Юлия Кучера, перестала скрывать беременность. Избранница артиста опубликовала в Instagram фото, на котором хорошо просматривается округлившийся живот.
Актёр, музыкант и телеведущий Оскар Кучера и его возлюбленная поженились в 2007 году. Пара воспитывает троих детей и, как выяснилось, ожидает появления на свет четвёртого ребёнка. Кроме того, у артиста есть сын от предыдущего брака.
На опубликованном Юлией Кучера свежем фото она запечатлена в футболке, укороченной кофте и чёрных брюках. В посте к снимку бизнес-леди отметила, что людей, предпочитающих рано просыпаться, всегда сопровождает хорошее настроение.
Фолловеры поздравили супругу Оскара Кучеры с беременностью и пожелали здоровья и терпения.
Актёр, музыкант и телеведущий Оскар Кучера и его возлюбленная поженились в 2007 году. Пара воспитывает троих детей и, как выяснилось, ожидает появления на свет четвёртого ребёнка. Кроме того, у артиста есть сын от предыдущего брака.
На опубликованном Юлией Кучера свежем фото она запечатлена в футболке, укороченной кофте и чёрных брюках. В посте к снимку бизнес-леди отметила, что людей, предпочитающих рано просыпаться, всегда сопровождает хорошее настроение.
Фолловеры поздравили супругу Оскара Кучеры с беременностью и пожелали здоровья и терпения.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:00