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Патрик Зюскинд отметил свой юбилей

Немецкий писатель и киносценарист Патрик Зюскинд сегодня, 26 марта, отметил свой юбилей. Ему исполнилось 70 лет.
Патрик Зюскинд отметил свой юбилей

Автор сценария кинофильма «Парфюмер. История одного убийцы» Патрик Зюскинд в свое время самым популярным в Германии. Но путь к успеху был долгим и непростым. Сначала он учился на историка, потом работал тапером, тренером по настольному теннису и в патентном отделе. Когда начал писать, его никто не хотел печатать, тем более снимать фильмы по его сценариям. Все изменилось благодаря рукописи "Контрабас", которая совершенно случайно попала в руки одного из издателей. С этого момента Зюскинд стал издаваться.

Писатель показал, что является таким же, как и его персонажи, которым трудно найти свое место в мире и общаться с людьми, резко пропав в начале 90-х годов. С тех пор о нем почти ничего не известно, так как знаменитость не дает интервью, и не появляется на публике.
Сегодня, 26 марта, Патрику Зюскинду исполнилось 70 лет.



 
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Культура
Добавил: Якимова Ирина Вчера, 23:00

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