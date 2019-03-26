Патрик Зюскинд отметил свой юбилей





Автор сценария кинофильма «Парфюмер. История одного убийцы» Патрик Зюскинд в свое время самым популярным в Германии. Но путь к успеху был долгим и непростым. Сначала он учился на историка, потом работал тапером, тренером по настольному теннису и в патентном отделе. Когда начал писать, его никто не хотел печатать, тем более снимать фильмы по его сценариям. Все изменилось благодаря рукописи "Контрабас", которая совершенно случайно попала в руки одного из издателей. С этого момента Зюскинд стал издаваться.Писатель показал, что является таким же, как и его персонажи, которым трудно найти свое место в мире и общаться с людьми, резко пропав в начале 90-х годов. С тех пор о нем почти ничего не известно, так как знаменитость не дает интервью, и не появляется на публике.Сегодня, 26 марта, Патрику Зюскинду исполнилось 70 лет.