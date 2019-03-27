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Александр Ревва поздравил с днем рождения младшую наследницу Амели

Популярный шоумен, исполнитель и юморист Александр Ревва поздравил младшую наследницу с днем рождения. Амели 26 марта отпраздновала свое 6-летие.
Александр Ревва поздравил с днем рождения младшую наследницу Амели

Александр Ревва, известный под сценическим именем Артур Пирожков, разместил снимок маленькой виновницы торжества в розовом платье в личном блоге Instagram. В подписи артист очень нежно и тепло обратился к наследнице, назвав ее своим ангелом. Звездный родитель поздравил девочку и написал, как сильно любит дочь.

К поздравлениям телезвезды также присоединились коллеги и друзья знаменитости, в том числе и Максим Галкин, Светлана Лобода, Денис Клявер, Глюкоза, Светлана Ангарская и многие другие.

Поклонники Александра Реввы не остались равнодушными к такой новости и оставили слова поздравления в адрес Амели под публикацией кумира: «Ангелочек, с днем рождения!», «С днем рождения сладкую девочку», «Здоровья тебе и долгих лет жизни».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 05:00

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