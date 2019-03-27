Вера Брежнева в письме самой себе указала на ошибки молодости

Вера Брежнева, помимо прочего, в своеобразном «послании в прошлое» посоветовала самой себе, прежде всего, не стремиться к чрезмерной худобе, так как несколько «лишних» килограммов на теле всё же лучше, чем отёки под глазами, поникший взгляд и растяжки после диеты. Артистка порекомендовала избегать маскирования появляющихся прыщей тональным кремом, но попытаться обнаружить причину их появления в сбоях, происходящих в организме. Знаменитость напомнила «юной себе», что пить спиртное и курить сигареты – это не модно, а времяпровождение в солярии чревато преждевременным старением кожи.Среди иных советов Веры Брежневой – достаточный сон, умеренное потребление молочного шоколада и вообще различных десертов, занятие любимым делом, а не популярным. Артистка пожелала себе никогда не унывать, не зацикливаться на безответной влюблённости, больше ценить родителей, чаще делиться теплом с окружающими, не бояться ошибаться, не ожидать чужого одобрения, верить в себя, и не «растворяться» в любимом мужчине, всегда зная себе цену.Instagram-подписчики Веры Брежневой в комментариях поблагодарили её за ценные советы из жизненного опыта и поделились своими собственными.