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Роман Гриценко устроил потасовку с охранниками «Дом-2», после чего сбежал с проекта

Бывший воздыхатель новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой – Роман Гриценко перед тем, как сбежать с реалити-шоу «Дом-2», устроил драку с сотрудниками проекта.

Роман Гриценко устроил потасовку с охранниками «Дом-2», после чего сбежал с проекта

Сегодня в эфир телеканала «ТНТ» вышел новый выпуск «Дома-2», в котором стало известно, что Гриценко в очередной раз решил отправиться за Периметр.

По словам Романа, он понял, что ему на самом деле не нужен скандальный телепроект, ведь он любит свою бывшую избранницу Евгению, к которой и решил уйти.

Нужно сказать, что Гриценко с первого дня своего нахождения на «Доме-2» не скрывал, что пришел на реалити только потому, что хочет забыть отношения с экс-пассией. Роман был уверен, что сможет «заменить» Женю девушкой, к которой в свое время у него была симпатия.

Роман Гриценко устроил потасовку с охранниками «Дом-2», после чего сбежал с проекта

Впрочем, чуда, как выяснилось, не произошло. Гриценко покинул «Дом-2» и вернулся к Евгении. Только вот Роман не смог уйти спокойно. Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация, что молодой человек устроил потасовку с охранниками реалити-шоу, после чего сбежал за ворота.

Также стало известно, что Гриценко перессорился буквально со всеми участниками и телеведущими «Дома-2» и даже разбил кое-какое имущество телестройки, которое стоит немаленьких денег. После этого всего Роман скоропостижно покинул Периметр, сообщают Novosti-Dom2.

К слову, в Сети появилось несколько фотографий, на которых отчетливо видно, что у Гриценко до сих пор не сошли синяки после драки с сотрудниками «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:07

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