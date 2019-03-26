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Юлия Такшина рассказала о своей личной жизни в программе "Судьба человека"

Актриса российского театра и кино Юлия Такшина недавно стала гостьей передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». В эфире программы звезда откровенно рассказала о том, как сложилась ее личная жизнь.

Юлия Такшина рассказала о своей личной жизни в программе "Судьба человека"

Юлия Такшина не стала скрывать: она, как и ее мама, с детства хотела стать журналистом. После поступления на профильный факультет МГУ будущая актриса очень разочаровалась в журналистике. Она поступила в Щукинское училище, после окончания которого ее ждал большой успех. Еще будучи студенткой 4 курса Такшина получила популярность благодаря участию в сериале «Не родись красивой», где актрисе пришлось сыграть секретаря Вику.
Юлия Такшина рассказала о своей личной жизни в программе "Судьба человека"

Участие в съемках сделало актрису не только знаменитой – здесь Юлия Такшина повстречала свою любовь Григория Антипенко. После бурного романа у пары родились двое наследников. Несмотря на то что, союз актеров распался через шесть лет, Такшина благодарная бывшему избраннику за сыновей. Артистам удалось сохранить хорошие отношения, а мальчики воспринимают их как полноценную семью.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:00

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