Instagram: Анна Хилькевич доверила трёхлетней дочери везти коляску с младшей сестрой
Киноактриса Анна Хилькевич доверила трёхлетней дочери Арианне везти коляску с младшей наследницей Марией, которой 20 марта исполнилось 7 месяцев. Фотографию с семейной прогулки артистка разместила в Instagram.
Анна Хилькевич и её супруг, предприниматель Артур Волков, предпочитают скрывать лицо младшей дочери от посторонних глаз. Пара поступает так не из-за суеверий, а просто ожидает подходящего для данного события момента. Так и на этот раз: на опубликованных актрисой в соцсети фото и видео лица Марии не видно, зато заметно, как светится от счастья Арианна.
В комментариях фолловеры пустились в размышления на счёт того, насколько быстро летит время, а также пожелали детям кинозвезды здоровья.
Анна Хилькевич и её супруг, предприниматель Артур Волков, предпочитают скрывать лицо младшей дочери от посторонних глаз. Пара поступает так не из-за суеверий, а просто ожидает подходящего для данного события момента. Так и на этот раз: на опубликованных актрисой в соцсети фото и видео лица Марии не видно, зато заметно, как светится от счастья Арианна.
«Наконец-то доросла! Теперь можно и гулять отправлять», – написала в Instagram Анна Хилькевич.
В комментариях фолловеры пустились в размышления на счёт того, насколько быстро летит время, а также пожелали детям кинозвезды здоровья.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 02:00