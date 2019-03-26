Максим Галкин рассказал, как снимки журналистов помогли ему в ремонте замка

Шоумен большую часть времени живет со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри в большом замке, занимающем порядка 2300 квадратных метров в деревне Грязь. Шестиэтажное поместье с бассейном, театром со сценой и подземным гаражом давно привлекало внимание репортеров. Журналисты пытались сфотографировать замок звезды с самых разных ракурсов. Максим Галкин опубликовал несколько снимков в Instagram, подаренных ему одним изданием. По словам артиста, его жилище смогли запечатлеть с воздуха до появления дронов.Как отметил Галкин, огромный замок часто приходится ремонтировать, а проектная документация не всегда сходится. Супруг Примадонны не скрывает: в такие моменты ему помогают кадры любознательных журналистов. «И теперь, когда мне нужно что-то прояснить, я заглядываю в этот архив», - написал телеведущий.